Сласть имущие

В рамках спора по поводу ввоза в РФ иранской сгущенки Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком случае импортер может претендовать на льготную ставку по НДС. По мнению таможни, раз продукция не соответствует санитарным нормам и не может использоваться в продовольственных целях, то НДС должен уплачиваться в полном размере по ставке 20%. Импортер же заявляет о сохранении права на льготу и расчете налога по ставке 10%, так как Налоговый кодекс РФ не предусматривает возможность различного налогообложения одного и того же товара в зависимости от его реализации. Юристы говорят, что позиция ВС будет важна для импорта любых товаров, к которым можно применить пониженную ставку НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о налогообложении импортируемой в РФ продукции. ООО «Матрица» по внешнеторговому контракту ввезло на территорию ЕАЭС сгущенное молоко из Ирана. Однако при проверке продукции Россельхознадзор выявил, что она не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям союза. По этой причине продукцию поместили под процедуру реэкспорта обратно в Иран и таможенного транзита, но в установленный срок товар не прибыл в место доставки (о его дальнейшей судьбе в материалах дела не сообщается). В этом случае по Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС процедура транзита прекращается и возникает обязанность уплатить пошлины и налоги.

В рамках проверки в июле 2023 года Московская таможня выявила, что «Матрица» не заплатила полагающиеся сборы в бюджет. Таможенники определили стоимость товара и направили компании уведомления о неуплаченных платежах на 7,9 млн руб., включая пени. Оплату осуществило АО «Единый таможенный поручитель», которое после этого получило право требовать эту сумму от импортера. «Матрица» же решила оспорить сумму доначислений в таможенных уведомлениях.

Компания сочла необоснованным расчет НДС по ставке 20%, поскольку сгущенка относится к молочной продукции, реализация и ввоз которой облагается по ставке 10% согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ (НК) и постановлению правительства РФ №908 от 31 декабря 2004 года.

Первая инстанция требования импортера отклонила, признав законным расчет НДС по полной ставке. Однако апелляция и окружная кассация поддержали бизнес, указав, что НК не предусматривает возможность различного налогообложения одного и того же товара в зависимости от факта его реализации. Таким образом, поскольку товар относится к молочным продуктам, к нему применяется льготная ставка по НДС, сделали вывод суды, признав уведомления таможни «незаконными в полном объеме».

Таможенники обратились с жалобой в ВС, настаивая, что, исходя из целей регулирования, для получения права на ставку НДС в 10% молочный продукт должен быть продовольственным, то есть предназначенным для использования в пищевых или кормовых целях. Но поскольку товар не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и нет доказательств возможности использования ввозимой сгущенки по назначению, то никаких льгот импортеру не положено, говорится в жалобе.

Более того, льготы и преференции по уплате ввозных пошлин и налогов не применяются, если товар не был доставлен в срок для таможенного транзита, следует из п. 6 ст. 153 ТК, подчеркнула таможня. Дополнительно ведомство недоумевает, почему арбитражные суды признали уведомления незаконными полностью, а не в части. Эти доводы ВС признал заслуживающими внимания, теперь дело рассмотрит экономколлегия. Заседание назначено на 12 ноября.

Товар, лишенный социальной значимости

Гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев рассказывает, что споры о применении пониженной ставки НДС к ввозимым товарам возникают регулярно. Специфика этой тяжбы в том, что классификация товара как молочного продукта не оспаривается, говорит старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов. ВС, по его словам, предстоит решить принципиальный вопрос о природе налоговой льготы, определив, что важнее: буква закона, по которой ставка зависит только от наименования товара, или дух закона, предполагающий учет целей законодателя. Исход дела, уверен господин Иванов, будет иметь значение «для тысяч импортеров и таможенных представителей».

У юристов нет единого мнения в оценке доводов сторон. На взгляд руководителя направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро» Людмилы Хапугиной, пониженная ставка ориентирована на регулирование налоговой нагрузки именно для социально значимых товаров, поэтому фитосанитарное состояние сгущенного молока существенно ослабляет позицию импортера.

27,7 миллиарда долларов составил импорт в РФ продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) за первое полугодие 2025 года, по данным ФТС.

Впрочем, нарушение санитарной процедуры необязательно связано с плохим качеством товара, основания «могут быть и бюрократические», допускает госпожа Хапугина. Причины несоответствия продукта требованиям не имеют значения, а важен сам факт несоответствия, считает Сергей Иванов. По его мнению, такой товар утрачивает право на преференции, поскольку он исключен из легального товарооборота.

Впрочем, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский полагает, что нужно учитывать именно предполагаемое назначение товара — на это ранее указывал ВС в деле об инкубационных яйцах, которые могли быть использованы в качестве столовых яиц, но не перестали от этого быть инкубационными.

Руководитель таможенной практики Taxology Инна Елисанова поддерживает позицию импортера, указывая на правовую коллизию между Налоговым и Таможенным кодексами.

Дело в том, что из НК не вытекает возможность различного налогообложения операций с одним и тем же товаром в зависимости от его реализации, в то же время ТК ограничивает применение льгот при нарушении условий таможенной процедуры транзита, поясняет она. При этом, напоминает госпожа Елисанова, ВС в деле «Бетасид Рус» признал, что для получения льготы по НДС товары необязательно должны использоваться в пищевых или кормовых целях.

Апелляция и окружная кассация не учли таможенную специфику тяжбы, считает Юрий Мирзоев: «Налог был начислен не как обычный НДС при ввозе, а как таможенный платеж в рамках процедуры принудительного взыскания за утрату товара». Нарушение процедуры транзита ведет к исчислению платежей как при выпуске товара для внутреннего потребления, но без учета льгот, уточняет господин Иванов. Относительно возможности суда признать таможенное уведомление незаконным полностью или частично юристы тоже высказывают разные позиции, рассчитывая, что ВС прояснит этот вопрос.

Ян Назаренко, Анна Занина