Умер основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко

Умер гитарист и фронтмен украинской группы Green Grey Андрей Яценко, известный под псевдонимом Diezel. Ему было 55 лет. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на певца Александра Стеганова.

Причины смерти не уточняются. На страницах группы и самого господина Яценко в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) появились фотографии с горящей в темноте свечой.

Андрей Яценко основал Greеn Grey в 1993 году. Группа исполняет песни в жанрах рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро. Наиболее известные треки — «Осень (MF)», «Эмигрант», «Депрессивный листопад», «Подождем под дождем».

Gren Grey — первый музыкальный коллектив на Украине, который смог заполучить награду MTV Europe Music Awards в 2006 году. В 2009 году они снова завоевали эту награду. Группа записывала фиты с рэпером Баста, Григорием Лепсом, рэпером YARMAK.