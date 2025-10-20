Цивилева предложила расширить помощь «Защитников Отечества» на действующих военных

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила расширить помощь фонда на ветеранов СВО, получивших ранение, но решивших остаться на службе. Сейчас, согласно уставу фонда, помощь оказывается демобилизованным военнослужащим и семьям погибших.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Как сообщила госпожа Цивилева на заседании набсовета, в фонд обращаются около 40% действующих военнослужащих. «Мы понимаем, что те, кто получил тяжелые ранения, инвалидность, но остались служить в периметре министерства обороны или других силовых структур, имеют точно такие же права на получение технических средств реабилитации, спортивных протезов»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Согласно указу президента о создании фонда от 3 апреля 2023 года, основной целью организации является социальное сопровождение ветеранов боевых действий. Фонд помогает участникам СВО в сферах получения выплат, медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения, психологической помощи, трудоустройства и санаторно-курортного лечения.

Полина Мотызлевская