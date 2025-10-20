«Конкретики пока нет»
Дмитрий Дризе — о проблемах подготовки саммита в Будапеште
Провели конструктивное обсуждение: Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили по телефону. Главная тема — подготовка повестки предстоящего российско-американского саммита в Будапеште. По информации Reuters, госсекретарь США и министр иностранных дел России могут встретиться уже в четверг, 23 октября. Между тем Европа не исключает проведения собственных мероприятий в поддержку украинской позиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москве и Вашингтону предстоят непростые переговоры.
Дональд Трамп в ходе традиционного общения с прессой на борту номер один опроверг многочисленные публикации о том, что обсуждал с Владимиром Зеленским так называемый обмен территориями. Президент США подтвердил, что выступает за заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения. В этом он солидарен с Киевом. В последние дни газеты ярко живописуют подробности пребывания украинского лидера в Белом доме. Мол, Трамп давил, требовал территориальных уступок, в частности, отдать весь Донбасс и даже нецензурно выражался, отбрасывал карты боевых действий, но в итоге согласился с коллегой. Вернее сказать, дал себя уговорить фразой «хорошо, давайте попробуем».
Так это или нет, проверить сложно. Однако, судя по настрою Зеленского и тому, что Трамп от пресс-конференции оказался, разговор был непростым. Собственно, по-другому и быть не могло. В Кремле заявили, что детали будущего саммита в Будапеште пока не определены. Что касается позиции российского руководства, она последовательна и хорошо известна: в первую очередь это устранение первопричин возникновения кризиса. Между тем объединенная Европа также включилась в работу. Комиссар ЕС по внешним связям Кая Каллас выступила категорически против уступок Украиной своих территорий.
Европейские лидеры сейчас планируют, как дополнительно поддержать Зеленского. Смысл в том, чтобы оказать давление на главу Белого дома, чтобы не допускать особых уступок Москве. Что касается конкретики, пока ее нет. Есть лишь многочисленные версии. Нельзя исключать, что все это вбрасывается умышленно, дабы проверить реакцию мирового общественного мнения. И какой же вывод нам предлагается сделать? По факту получается, что выиграл как раз Зеленский. Он, страшно подумать, продавил самого Трампа. Правда, не получил «Томагавки», а ехал он как бы за ними. Однако так кажется, что согласие главы Белого дома с украинскими условиями провалом уж точно не назовешь.
Как бы то ни было, сейчас начинается процесс согласования повестки предстоящего саммита в Будапеште. Ясности в этом вопросе нет. Более того, нет полной уверенности в том, что встреча в принципе состоится. По крайней мере, наверняка найдутся желающие ее сорвать. Наверное, в первую очередь это Европа.
Может быть, речь даже идет не о срыве, а о попытке переформатировать этот саммит: допустить участие европейских лидеров и даже самого Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал этот вопрос нейтрально, мол, эта тема пока что и не обсуждается.
