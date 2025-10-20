«Конкретики пока нет»

Провели конструктивное обсуждение: Сергей Лавров и Марко Рубио поговорили по телефону. Главная тема — подготовка повестки предстоящего российско-американского саммита в Будапеште. По информации Reuters, госсекретарь США и министр иностранных дел России могут встретиться уже в четверг, 23 октября. Между тем Европа не исключает проведения собственных мероприятий в поддержку украинской позиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москве и Вашингтону предстоят непростые переговоры.

Дональд Трамп в ходе традиционного общения с прессой на борту номер один опроверг многочисленные публикации о том, что обсуждал с Владимиром Зеленским так называемый обмен территориями. Президент США подтвердил, что выступает за заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения. В этом он солидарен с Киевом. В последние дни газеты ярко живописуют подробности пребывания украинского лидера в Белом доме. Мол, Трамп давил, требовал территориальных уступок, в частности, отдать весь Донбасс и даже нецензурно выражался, отбрасывал карты боевых действий, но в итоге согласился с коллегой. Вернее сказать, дал себя уговорить фразой «хорошо, давайте попробуем».

Так это или нет, проверить сложно. Однако, судя по настрою Зеленского и тому, что Трамп от пресс-конференции оказался, разговор был непростым. Собственно, по-другому и быть не могло. В Кремле заявили, что детали будущего саммита в Будапеште пока не определены. Что касается позиции российского руководства, она последовательна и хорошо известна: в первую очередь это устранение первопричин возникновения кризиса. Между тем объединенная Европа также включилась в работу. Комиссар ЕС по внешним связям Кая Каллас выступила категорически против уступок Украиной своих территорий.

Европейские лидеры сейчас планируют, как дополнительно поддержать Зеленского. Смысл в том, чтобы оказать давление на главу Белого дома, чтобы не допускать особых уступок Москве. Что касается конкретики, пока ее нет. Есть лишь многочисленные версии. Нельзя исключать, что все это вбрасывается умышленно, дабы проверить реакцию мирового общественного мнения. И какой же вывод нам предлагается сделать? По факту получается, что выиграл как раз Зеленский. Он, страшно подумать, продавил самого Трампа. Правда, не получил «Томагавки», а ехал он как бы за ними. Однако так кажется, что согласие главы Белого дома с украинскими условиями провалом уж точно не назовешь.

Как бы то ни было, сейчас начинается процесс согласования повестки предстоящего саммита в Будапеште. Ясности в этом вопросе нет. Более того, нет полной уверенности в том, что встреча в принципе состоится. По крайней мере, наверняка найдутся желающие ее сорвать. Наверное, в первую очередь это Европа.

Может быть, речь даже идет не о срыве, а о попытке переформатировать этот саммит: допустить участие европейских лидеров и даже самого Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал этот вопрос нейтрально, мол, эта тема пока что и не обсуждается.

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии Фото: Jorge Silva / Reuters Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей» Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати» Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла Фото: Kevin Lamarque / Reuters Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2024 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Дмитрий Дризе