Серовский рудник нашел хозяина

Состоялись торги по продаже имущества ОАО «Уфалейникель» в составе Серовского рудника, которое пытались реализовать с 2019 года. Победителем стал единственный участник — московская транспортная компания «Быстрый север», предложившая за объект более 59 млн руб. За последние шесть лет стоимость имущества в составе рудника варьировалась от 462 млн до 96 млн руб. на последних торгах.



В рамках банкротства бывшего градообразующего предприятия Верхнего Уфалея — ОАО «Уфалейникель» состоялись торги по продаже имущества в составе Серовского рудника. Лучшую цену — 59,2 млн руб. предложил единственный участник ООО «Быстрый север» (Москва). Компания признана победителем торгов. Соответствующее объявление опубликовано на Федресурсе.

Повторные торги в форме публичного предложения на понижение цены были объявлены 12 сентября. Начальная цена составляла 96,1 млн руб. Конкурс предусматривал пять этапов снижения стоимости на 12,3 млн руб. Завершились торги на третьем этапе.

Имущество распложено в Серовском районе Свердловской области. Выставленный на продажу лот включал более 200 наименований движимого и недвижимого имущества. Среди них шесть земельных участков общей площадью 130 га, здания и сооружения площадью 5,6 тыс. кв. м, в том числе котельная, подстанция, склад горюче-смазочных материалов, центральные ремонт­ные мастерские. Также лот включал инженерные коммуникации, оборудование, автодороги, водозаборные и водопонизительные скважины, оборудование, технику, мебель, никелевую руду и дробленый мрамор. Часть объектов обременена залогом банка «Траст» — основного кредитора ОАО «Уфалейникель».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Быстрый север» было зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — «прочая вспомогательная, связанная с перевозками». Генеральный директор и владелец 100% уставного капитала компании Александр Белокрылов. Среднесписочная численность — 71 человек. На сайте организации указано, что «Быстрый север» занимается перевозкой автомобилей. Кроме того, компания оказывает услуги по хранению машин на территории двух терминалов в Московской области. Общая площадь складских территорий составляет 32 га. В 2024 году выручка ООО «Быстрый север» превысила 1,6 млрд руб., чистая прибыль составила 68,78 млн руб., чистые активы — 108,5 млн руб.

На момент подготовки материала московская компания не ответила на запрос «Ъ-Южный Урал» о том, что планирует делать с имуществом Серовского рудника.

Имущество Серовского рудника на банкротных торгах пытались продать с 2019 года. Тогда объявили аукцион с начальной ценой 373,5 млн руб. В 2021 году стоимость упала до 201 млн руб., но на торги никто не заявился. В 2023 году суд установил новую более высокую стоимость имущества, разрешив разногласия банка «Траст» и конкурсного управляющего. В результате объект подорожал до 462,5 млн руб. Желающих купить его за такую цену не нашлось. В декабре 2023 года стоимость снизилась до 416,2 млн руб. В апреле 2024 года рудник пытались продать на торгах с понижением цены. Ни один участник не заявился. В мае этого года собрание кредиторов утвердило новое положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества в составе Серовского рудника, после чего был объявлен аукцион с начальной ценой 106,8 млн руб. В июле стоимость снизилась до 96,1 млн руб., но желающих купить объект за такую цену не нашлось.

Ранее рудник был сырьевой базой для двух металлургических заводов — «Уфалейникеля» и ЗАО «ПО „Режникель“» (г. Реж Свердловской области), который был со­владельцем южноуральского предприятия. В 2019 году Рос­недра досрочно аннулировало лицензию «Уфалейникеля» на разработку Серовского никелевого месторождения. На тот момент добыча руды не велась уже два года. В апреле 2017 года предприятие в Верхнем Уфалее остановило работу из-за роста себестоимости производства и низких цен на никель, а в октябре Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении него конкурсное производство.

В реестр кредиторов «Уфалейникеля» включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб., из которых более 15 млрд у банка «Траст». В 2020 году основную производственную площадку «Уфалейникеля» в Верх­нем Уфалее приобрело ООО «Инвестхимагро» (Кыштым) за 398 млн руб. С осени 2020 года на этой территории идет строительство цинкового завода стоимостью около 22 млрд руб. Проект реализует компания «Полимет Инжиниринг».

У «Уфалейникеля» остался еще один дорогостоящий нереализованный актив — финансовое вложение в виде 100% доли в уставном капитале ООО «Абразив-Нико», главная ценность которого в шлаковых отвалах металлургического завода. Между кредиторами и конкурсными управляющими постоянно возникают споры по поводу стоимости этого имущества. В 2021 году 100% уставного капитала «дочки» выставили на торги по цене 151 млн руб., но никто не претендовал на долю и после снижения стоимости до 136 млн руб. В 2023 году суд, удовлетворив заявление банка «Траст», повысил стоимость имущества до 7,15 млрд руб. Все последовавшие торги не состоялись из-за отсутствия участников. В июле этого года суд разрешил очередные разногласия по поводу этого актива и установил начальную цену 1,5 млрд руб. Один аукцион уже не состоялся, второй был объявлен в конце сентября по цене 1,3 млрд руб. Заявки принимаются до 31 октября

Юлия Гарипова