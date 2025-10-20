По иску прокуратуры в КБР выплатили компенсацию пострадавшей из-за обрыва канатной дороги

После вмешательства прокуратуры в Кабардино-Балкарской Республике одной из пострадавших из-за обрыва канатно-кресельной дороги выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам проверки обстоятельств аварии на канатно-кресельной дороге в курортной зоне (ЧП произошло в августе 2025 года, пострадали несколько человек) прокуратура города Нальчик обратилась с исковыми заявлениями в суд. Ведомство требовало взыскать компенсацию морального вреда с организации-эксплуататора объекта.

Решением Нальчикского суда в пользу пострадавшей взыскали 1,5 млн руб. Также организация выплатит штраф в размере 500 тыс. руб. за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Мария Хоперская