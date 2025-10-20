«Защитники Отечества» помогут адаптировать 2,5 тыс. квартир участников СВО с инвалидностью

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что до конца года фонд оборудует средствами реабилитации 2,5 тыс. квартир участников СВО с инвалидностью. Ее слова на заседании набсовета фонда приводит ТАСС.

В мае сообщалось, что фонд помог 1,1 тыс. ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье для комфортного проживания. В рамках адаптации в дома и квартиры военнослужащих в том числе устанавливаются подъемные устройства, специализированные рабочие места и кровати.

Ранее в ФКЦР сообщали, что среди участников СВО с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников СВО с инвалидностью — инвалиды I группы, 26,9% — инвалиды III группы. В апреле Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность.

