Группа ФИНГО стала партнером «GreenTech Устойчивое развитие»

Группа ФИНГО выступила в качестве индустриального партнера крупнейшей в России программы развития экосистемы поставщиков для промышленности «GreenTech Устойчивое развитие», реализуемой Сколково (ВЭБ.РФ) совместно с Минприроды России и ведущими промышленными предприятиями страны. Проект реализуется при поддержке инициативы «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«GreenTech Устойчивое развитие» — программа, благодаря которой разработчики новых технологий и продуктов получают возможность внедрить свои решения в работу крупнейших российских компаний. В этом году программа проводится шестой раз, Группа ФИНГО выступает в одном ряду с крупнейшими предприятиями из ключевых отраслей промышленности, среди которых — Северсталь и ЕвроХим.

«В этом году мы выступаем в качестве заказчика по двум основным направлениям. Во-первых, это поиск подрядчиков по использованию отходов сероочистки. Основная проблема — что делать с уловленным продуктом и как его можно утилизировать? Второй актуальной темой для нас стал поиск инновационных материалов для защиты внутренней поверхности скрубберов от агрессивных компонентов внешней среды. Мы очень надеемся, что представители российского химпрома предложат эффективное решение, ведь эта отрасль не стоит на месте. Уверены, что участие в GreenTech поможет в поиске передовых технологий по этим направлениям»,— прокомментировал Сергей Усачев, руководитель Исследовательского центра Группы ФИНГО.

Ранее Группа ФИНГО вошла в число победителей V акселерационной программы «GreenTech Устойчивое развитие». Теперь будучи ее партнером, компания заинтересована в поиске технологий, позволяющих решить актуальные задачи в таких направлениях, как экология, промышленная безопасность, ресурсоэффективность, управление производственной инфраструктурой, биотехнологии.

«Программа “GreenTech Устойчивое развитие” за шесть лет своего существования стала федеральной платформой, где потребности промышленности встречаются с предложениями рынка российских разработчиков и начинается работа по внедрению актуальных продуктов у отраслевых заказчиков. По итогам многоэтапного отбора предыдущей программы совместно с индустриальными заказчиками была организована проработка 68 проектов по применению предложенных решений. На текущий момент 22 проекта уже дошли до практического внедрения и находятся на различных стадиях реализации»,— рассказал Николай Булатов, директор направления энергоемких производств Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Помимо прямого доступа к заказчикам для реализации совместных проектов, участники программы смогут претендовать на экспертную поддержку и гранты до 10 млн рублей на доращивание своих решений. За время реализации программы «GreenTech Устойчивое развитие» было получено более 3800 заявок, из которых свыше 400 стали финалистами и были проработаны с участием экспертов Сколково. На сегодня более сотни технологий финалистов программы внедрены заказчиками.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»