Йеменские хуситы освободили задержанных сотрудников ООН

Движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) покинули комплекс ООН в Сане и освободили ранее задержанных сотрудников организации. 19 октября стало известно, что хуситы провели рейд на объекте ООН и задержали как минимум 20 человек.

Сообщение пресс-службы ООН публикует ТАСС. В нем указано, что как минимум пять йеменских сотрудников организации были задержаны 18 октября.

Как сообщал телеканал Al Jazeera, в числе задержанных были пять йеменских специалистов ООН и 15 международных сотрудников. Хуситы также допросили и отпустили еще 11 сотрудников. В их числе представители Всемирной продовольственной программы, детского агентства ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарных вопросов.

Associated Press со ссылкой на источник писало, что хуситы конфисковали все компьютеры и телефоны, которые нашли в здании ООН.