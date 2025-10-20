В Пермском крае появится региональный оператор речного флота и водных перевозок. Согласно проекту постановления краевого правительства, контрольный пакет акций АО «Пермское речное пароходство» будет принадлежать региону, соучредителем выступит Корпорация развития Пермского края (КРПК). Управлять новой структурой будет региональный минтранс. В министерстве подчеркнули, что в рамках возрождения речного флота планируется восстановить три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», а также привлечь более современные типы транспорта. О намерении властей создать организацию для курирования водных перевозок стало известно в 2023 году. Эксперт не исключает, что в будущем Пермское речное пароходство может заинтересовать и частных инвесторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Правительство Пермского края опубликовало проект постановления о создании АО «Пермское речное пароходство». Согласно документу общество будет создано совместно с Корпорацией развития Пермского края (КРПК). Доля участия региона в уставном капитале составит 99%, доля участия КРПК — 1%. Уставный капитал Пермского речного пароходства составит 15,6 млн руб. Уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим от имени региона права акционера, определено краевое министерство транспорта. Осуществить необходимые организационные мероприятия и юридические действия, связанные с созданием нового общества, необходимо не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

Напомним, в 2023 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении создать регионального оператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. В частности, планировалось, что новое юрлицо будет курировать маршруты с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». Тогда же Дмитрий Махонин сообщил, что краевая администрация работает над включением в первый этап проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами.

В пресс-службе краевого минтранса рассказали «Ъ-Прикамье», что в регионе ведется планомерная работа по возрождению собственного речного флота. «В этом году приобретен катер “Колва”, также будут восстановлены суда “Восход” и два “Метеора”. У региона есть планы по покупке еще нескольких судов. Логичным продолжением этой работы станет создание предприятия по обслуживанию регионального флота и его транспортной работы — маршрутов»,— пояснили в министерстве.

Активная работа по развитию водной инфраструктуры и речного туризма идет в Пермском крае с 2021 года. Тогда краевые власти создали рабочую группу по развитию водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры. Летом того же года АО «Корпорация развития Пермского края» (100% в собственности региона) выкупило производственную площадку бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса. На базе этой площадки затем было основано ООО «Пермская судоверфь», совладельцем которого стала Sitronics Group. Летом 2024 года в акватории Камы начали курсировать прогулочные электрокатамараны «Экоход» производства Emperium (входит в Sitronics Group).

В рамках возрождения речного флота Прикамья планируется восстановить суда «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», безвозмездно переданные региону, а также привлечь более современные типы водного транспорта. Судно «Восход-50» уже отправилось на реконструкцию в Ленинградскую область, на базу АО «Водоходъ. Пассажирский Порт». Кроме того, ООО «Камский судоремонт» займется восстановлением двух дебаркадеров: проведет ремонтные работы стропильной системы, монтаж кровли и палубного оборудования, обновит инженерные сети. В сентябре этого года в Перми прошли также ходовые испытания скоростного катера Looker-390T, который краевые власти планируют использовать в качестве водного такси с навигации 2026 года. Катер получил имя прикамской реки Колвы. Поставщиком катера является ярославское ООО «Верфь Паритет» — единственный производитель в РФ судов малой вместимости типа Looker.

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин назвал решение о создании краевого оператора по развитию речных перевозок и транспорта «вполне логичным решением» по ряду причин. «Во-первых, запланированная реконструкция осуществляется на государственные или региональные инвестиции, во-вторых, многие из прогулочных маршрутов прямо или косвенно будут дотационными. В-третьих, пока для частных структур эта история может быть невыгодной, так как навигация довольно короткая, а спрос неравномерный»,— считает эксперт.

По словам господина Яхнина, участие бизнеса в развитии регионального водного транспорта рано или поздно потребуется для создания конкуренции на рынке перевозок. «В дальнейшем контрольный пакет акций компании, вероятно, останется за регионом, но какую-то часть могут продать частным интересантам. Главное, чтобы это произошло не слишком поздно — примерно в течение пары лет. Тогда Пермское речное пароходство быстрее станет самостоятельным, а в фокусе внимания перевозчика будут в первую очередь пассажиры»,— говорит бизнесмен. Вадим Яхнин добавил, что восстановление прогулочных судов вряд ли займет длительный период времени, но потребует крупных финансовых вложений.

Анастасия Леонтьева