Анна Ярина назначена директором департамента кинематографии Минкультуры

Департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры возглавила Анна Ярина, сообщили в пресс-службе министерства. До этого она занимала должность заместителя директора департамента.

Департамент кинематографии, среди прочего, выдает прокатные удостоверения, отвечает за госфинансирование и прокат авторских и документальных кинолент, продвигает отечественные фильмы. С июня 2022 года эту должность занимал Дмитрий Давиденко.

Анна Ярина работает в Минкультуры с января 2025 года. По информации министерства, она получила диплом бакалавра НИУ ВШЭ по направлению «Медиакоммуникации». В 2021 году закончила магистратуру в этом же вузе по программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». По словам двух источников «Ведомостей», Анна Ярина — дочь начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина.