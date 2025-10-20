Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отдых с заботой о себе

Какие направления в России и за границей россияне выбирают для бьюти-туризма

Россияне стали больше путешествовать ради бьюти-услуг. Косметический туризм теперь популярен почти у 20% граждан, при этом они готовы выезжать в соседние города и даже регионы. Это результаты исследования «Авито Путешествий». Туристам нравится возможность совместить косметические или эстетические процедуры с отдыхом. Кроме того, эксперты указывают, что в некоторых регионах доступны уникальные услуги более высокого качества.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ради некоторых процедур россияне часто уезжают и в другие страны, отмечает руководитель косметологической клиники Brava Василина Миронова: «Все знают, что если у мужчин выпадение волос, то они, скорее всего, полетят в Турцию. Так уж получилось, что турки действительно лучшие по процедурам пересадки волос. Если же мы хотим сделать какую-то пластическую операцию на лице, наверное, мы полетим в Корею, кстати, для каких-то эстетических процедур по отбеливанию кожи, по созданию фарфоровой кожи тоже, конечно, стоит выбирать Корею.

За какими beauty-процедурами туристы приезжают в Южную Корею

Если мы говорим про туризм в рамках нашей страны, женщины, которые хотят сделать пластическую операцию, скорее всего, полетят на Кавказ, потому что в регионе будет подешевле, чем в Москве, плюс, например, по ринопластике они лидируют, так же как по пересадке волос, общим операциям и SMAS-лифтингу. Так получилось, что в той местности действительно больше и мужчин, и женщин, кому по показаниям нужна эта процедура. Что касается процедур, связанных больше с уходом, а не медициной, наверное, приоритетным регионом будет Карелия. Она сейчас популярна, потому что там создается очень благоприятная атмосфера: чистая природа, красивые озера, и все в целом способствует тому, чтобы человек расслабился, то есть это какие-то спа-процедуры, которые будут поддерживать здоровье. Также Минеральные Воды уже давно являются лидером в этом направлении».

По данным исследования, чаще всего россияне едут в другие города ради парикмахерских услуг, а также косметологических и аппаратных процедур. Летом Telegram-каналы фиксировали возросший спрос на окрашивание волос и маникюр в Туле. Причем такой стимул обеспечили жительницы столицы, которые хотели сэкономить на услугах. Впрочем, зачастую косметический туризм может стоить намного дороже обычного, говорит глава отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская: «Наши индивидуальные туристы всегда интересовались спа-программами на неделю, а лучше — на две недели, программами по похудению, например, по очищению организма, программой антистресс и улучшения сна. В эти программы, помимо обычных массажей, входят дополнительные косметические процедуры: маски, массажи лица и тому подобные.

Все эти поездки были за границу, пользовались популярностью в Италии, в Австрии, во Франции, даже в Чехии всем известные Карловы Вары — это же тоже спа-программы. Это были крупные европейские страны, которые сейчас с трудом выдают нам визу и не позволяют сделать поездку быстро и в короткие сроки. Сейчас большую популярность получили не слишком длинные выезды по России. Это в первую очередь Сочи, гранд-отель "Родина". У них прекрасный спа-центр, там можно выбрать и программы, и какими-то единичные процедуры. Второй вариант — это отель "Первая Линия" под Санкт-Петербургом. Они даже предлагают делать чекапы. Сейчас очень многие плохо спят, поэтому пользуются большой популярностью программы, которые позволяют нормализовать сон.

Как рост интереса к банным процедурам сказывается на бизнесе

Безусловно, стоимость всей поездки сразу же будет увеличиваться, когда вы добавляете какие-то косметические процедуры. Программа не включена в стоимость номера. Если говорить в процентном соотношении, я думаю, где-то на 20% будет стоимость тура выше. Условно, можно взять одну процедуру за 5 тыс. руб., а если брать именно программу на каждый день, то предлагают три-четыре, иногда даже пять процедур, но это будет плюс дополнительно 30 тыс. руб. в день минимум».

Ради спа- и релакс-услуг в путешествие готовы отправится треть россиян, при этом такую туристическую цель чаще выбирают мужчины.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

Новости компаний Все