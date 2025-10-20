Отдых с заботой о себе

Россияне стали больше путешествовать ради бьюти-услуг. Косметический туризм теперь популярен почти у 20% граждан, при этом они готовы выезжать в соседние города и даже регионы. Это результаты исследования «Авито Путешествий». Туристам нравится возможность совместить косметические или эстетические процедуры с отдыхом. Кроме того, эксперты указывают, что в некоторых регионах доступны уникальные услуги более высокого качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ради некоторых процедур россияне часто уезжают и в другие страны, отмечает руководитель косметологической клиники Brava Василина Миронова: «Все знают, что если у мужчин выпадение волос, то они, скорее всего, полетят в Турцию. Так уж получилось, что турки действительно лучшие по процедурам пересадки волос. Если же мы хотим сделать какую-то пластическую операцию на лице, наверное, мы полетим в Корею, кстати, для каких-то эстетических процедур по отбеливанию кожи, по созданию фарфоровой кожи тоже, конечно, стоит выбирать Корею.

Если мы говорим про туризм в рамках нашей страны, женщины, которые хотят сделать пластическую операцию, скорее всего, полетят на Кавказ, потому что в регионе будет подешевле, чем в Москве, плюс, например, по ринопластике они лидируют, так же как по пересадке волос, общим операциям и SMAS-лифтингу. Так получилось, что в той местности действительно больше и мужчин, и женщин, кому по показаниям нужна эта процедура. Что касается процедур, связанных больше с уходом, а не медициной, наверное, приоритетным регионом будет Карелия. Она сейчас популярна, потому что там создается очень благоприятная атмосфера: чистая природа, красивые озера, и все в целом способствует тому, чтобы человек расслабился, то есть это какие-то спа-процедуры, которые будут поддерживать здоровье. Также Минеральные Воды уже давно являются лидером в этом направлении».

По данным исследования, чаще всего россияне едут в другие города ради парикмахерских услуг, а также косметологических и аппаратных процедур. Летом Telegram-каналы фиксировали возросший спрос на окрашивание волос и маникюр в Туле. Причем такой стимул обеспечили жительницы столицы, которые хотели сэкономить на услугах. Впрочем, зачастую косметический туризм может стоить намного дороже обычного, говорит глава отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская: «Наши индивидуальные туристы всегда интересовались спа-программами на неделю, а лучше — на две недели, программами по похудению, например, по очищению организма, программой антистресс и улучшения сна. В эти программы, помимо обычных массажей, входят дополнительные косметические процедуры: маски, массажи лица и тому подобные.

Все эти поездки были за границу, пользовались популярностью в Италии, в Австрии, во Франции, даже в Чехии всем известные Карловы Вары — это же тоже спа-программы. Это были крупные европейские страны, которые сейчас с трудом выдают нам визу и не позволяют сделать поездку быстро и в короткие сроки. Сейчас большую популярность получили не слишком длинные выезды по России. Это в первую очередь Сочи, гранд-отель "Родина". У них прекрасный спа-центр, там можно выбрать и программы, и какими-то единичные процедуры. Второй вариант — это отель "Первая Линия" под Санкт-Петербургом. Они даже предлагают делать чекапы. Сейчас очень многие плохо спят, поэтому пользуются большой популярностью программы, которые позволяют нормализовать сон.

Безусловно, стоимость всей поездки сразу же будет увеличиваться, когда вы добавляете какие-то косметические процедуры. Программа не включена в стоимость номера. Если говорить в процентном соотношении, я думаю, где-то на 20% будет стоимость тура выше. Условно, можно взять одну процедуру за 5 тыс. руб., а если брать именно программу на каждый день, то предлагают три-четыре, иногда даже пять процедур, но это будет плюс дополнительно 30 тыс. руб. в день минимум».

Ради спа- и релакс-услуг в путешествие готовы отправится треть россиян, при этом такую туристическую цель чаще выбирают мужчины.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова