В Дагестане стартует суд по делу об уклонении от налогов на 430 млн рублей

Прокуратура Республики Дагестан направила в Ленинский районный суд Махачкалы уголовное дело в отношении директора по экономике и спецпроектам строительной компании. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 430 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год обвиняемый сознательно включал в налоговые декларации ложные данные о расходах, налоговых вычетах, суммах НДС и налога на прибыль, что привело к недоплате налогов в бюджет. В отчетах по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль фирмы содержались фиктивные сведения, искусственно занижавшие налоговые обязательства.

Дело расследовали по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков