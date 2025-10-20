В России выросли продажи шуб из экомеха

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха в России в период с января по сентябрь 2025 года выросли в четыре раза, следует из подсчетов «Честного знака». Объем продаж бомберов и косух за тот же период увеличился в два раза.

Наиболее популярным предметом верхней зимней одежды стали пуховики, которых с начала года продано 160 тыс. штук. Год к году показатель вырос на 21%. Второе место заняли парки – 57 тыс. проданных единиц (-25%), на третьем — дубленки и шубы из искусственного меха: продано 54 тыс. единиц, что в четыре раза больше показателя прошлого года.

За девять месяцев также было продано 133 тыс. изделий из натурального меха. Наиболее популярным мехом осталась овчина, за ней с заметным отрывом следуют норка, кролик и песец.

В объеме продаж всей верхней одежды самым популярным предметом остались куртки (27,6 млн штук). Второе место заняли пальто — 2,7 млн проданных единиц, третье — ветровки (2 млн).