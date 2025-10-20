Путин поинтересовался у Мутко прогнозами по сокращению объемов ипотеки на 20%

Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко ситуацию на ипотечном рынке и прогнозы на 2025 год. Глава государства поинтересовался, действительно ли объем ипотеки сократится примерно на 20%, на что господин Мутко ответил утвердительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Мутко и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Виталий Мутко и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — спросил президент. Виталий Мутко в ответ уточнил, что объяснение лежит в структуре приобретения жилья. По его словам, раньше около 80% покупателей использовали ипотечные средства, тогда как сейчас их доля составляет 65%, а остальные 35% оплачиваются собственными деньгами.

Гендиректор «ДОМ.РФ» добавил, что после смягчения денежно-кредитной политики на ипотечном рынке появилось оживление. В последние месяцы ежемесячно выдается около 23 тыс. ипотечных кредитов, что выше прежних показателей в 10–13 тыс. в месяц. Виталий Мутко также поблагодарил президента за решение перевести строительную отрасль на проектное финансирование.