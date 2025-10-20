В Ставрополе два пожилых пассажира маршрутки пострадали в ДТП с тремя авто

В Ставрополе на улице Маяковского около 12:40 20 октября произошла авария с участием трех транспортных средств, в результате которой пострадали два пассажира маршрутки, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Водитель автомобиля «Тойота», мужчина 42 лет, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Ладой Гранта». По инерции «Лада» врезалась в маршрутный автобус «ГАЗель», в котором находились восемь пассажиров. Двух пожилых пассажиров в возрасте 77 и 68 лет с ушибами и ссадинами госпитализировали.

Все водители в момент ДТП были трезвы, а водитель «Тойоты» имел одно административное нарушение за два года. Обстоятельства происшествия и степень вины участников устанавливает дорожная полиция.

Станислав Маслаков