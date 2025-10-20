Нижегородская мэрия ищет помещение для четвертого филиала патриотического центра

Департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода подыскивает помещение для открытия четвертого отделения Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Его планируют открыть в Ленинском районе, сообщила замдиректора департамента Любовь Гаврилова на заседании комиссии по патриотическому воспитанию 20 октября.

Центр создали в 2022 году как структурное подразделение муниципального учреждения «Надежда». Первое отделение было открыто на улице Малой Ямской в Нижегородском районе, в мае 2024 года открыли подразделение на улице 40 лет Победы в Приокском районе, в текущем году начало работу отделение на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.

Любовь Гаврилова рассказала, что за 2024 год центр провел 133 мероприятия, участниками которых стали 13,5 тыс. человек. На постоянной основе в центре занимаются 470 детей.

Председатель гордумы, ветеран СВО Евгений Чинцов рассказал, что Максим Настин — воспитанник бригады разведки, которой он командовал. Он предложил позвать участников центра выступить перед бригадой 5 ноября на праздновании Дня военного разведчика.

Галина Шамберина