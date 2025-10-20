Главой Шпаковского округа Ставрополья снова избрали Игоря Серова

Игорь Серов снова стал главой Шпаковского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе думы муниципалитета.

Фото: социальные сети Игоря Серова

Игорь Серов уроженец Ставрополя. В 2004 году он избирался в Ставропольскую городскую Думу, с 2008 по 2016 годы возглавлял администрацию Октябрьского района Ставрополя. С 2016 по 2020 годы являлся главой города Михайловска и руководил администрацией. В июне 2020 года его назначили врио главы Шпаковского округа.

Мария Хоперская