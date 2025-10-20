Умер бывший главред «Крымской правды» Михаил Бахарев

Журналист Михаил Бахарев, многие годы работавший главным редактором «Крымской правды», умер в возрасте 78 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Михаил Бахарев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Журналист Михаил Бахарев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны»,— написал глава региона.

Михаил Бахарев родился в 1947 году в Симферополе. Окончил исторический факультет Симферопольского педагогического института имени М. В. Фрунзе. В 1982 году окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины. Заниматься журналистикой начал в 70-е годы, став корреспондентом симферопольской газеты «Ленинец». В 1982 году стал завотделом газеты «Крымская правда», а в апреле 1995-го — ее главным редактором. В 2006-2010-х годах работал зампредседателя Верховного совета Крыма.

Полина Мотызлевская