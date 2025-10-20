Полиция Дании обвинила 11 компаний в нарушении санкций против России

Полиция Дании с февраля 2022 года предъявила обвинения в нарушении санкций в отношении России 11 компаниям, пишет газета Berlingske со ссылкой на служебную записку Национальной полиции. В нарушении санкционного режима также обвинены семь граждан Дании.

Как уточняет издание, из служебной записки впервые становится известно общее количество датских компаний, которые обвинили в торговле с Россией. В отношении нескольких организаций выдвинуто сразу несколько обвинений — всего их 14.

В августе Управление по делам бизнеса Дании сообщило, что предупреждение о несоблюдении санкций в отношении России получили 135 местных компаний. В их числе предприятия, которые экспортируют товары в третьи страны.