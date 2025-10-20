В Дахадаевском районе Дагестана открыли отремонтированный участок дороги к Кубачи

В Дахадаевском районе Дагестана завершили ремонт участка трассы «Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала», которая связывает пять районов республики со столицей и ведет к популярным туристическим локациям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Фото: пресс-служба минтранса Республики Дагестан

Обновленный участок протянулся на 7 км. Трасса связывает Левашинский, Акушинский, Дахадаевский, Кайтагский и Дербентский районы с Махачкалой и федеральной дорогой Р-217 «Кавказ». Маршрут востребован у туристов — он ведет к селу Кубачи и древнему поселению Кала-Корейш.

Подрядчик провел работы по усилению асфальтобетонного покрытия, восстановлению уклонов, очистке системы водоотведения, восстановлению обочин и кюветов и ремонту четырех мостов. На трассе также установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки.

Константин Соловьев