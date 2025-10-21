В Башкирии собрали на 14% больше зерна, чем в прошлом году

Аграрии Башкирии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, несмотря на сложные погодные условия. Об этом сообщил вице-премьер республики Ильшат Фазрахманов на совещании правительства.

В этом году собрано около 3,8 млн тонн зерна, что на 500 тыс. тонн (14%) больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила более 27 центнеров с гектара, что на 5,5 центнера выше показателя 2024 года.

Ильшат Фазрахманов отметил, что рост урожайности стал возможен благодаря современной технике. С начала года аграрии приобрели 1,54 тыс. единиц техники на 9,3 млрд руб., что на 200 млн руб. больше, чем в прошлом году. По льготным программам Росагролизинга было куплено 395 единиц техники на 2,4 млрд руб.

Олег Вахитов