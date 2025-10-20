В Тольятти расследуют драку студентов колледжа

В Тольятти полиция и прокуратура начали расследование драки между студентами политехнического колледжа. Инцидент произошел на территории учебного заведения в Центральном районе города. Об этом сообщили ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свидетели сняли конфликт на видео, на котором зафиксировано, как двое студентов дерутся на улице, а очевидцы подначивают участников конфликта. В сеть также попало видео, на котором один из участников инцидента лежит без сознания. По словам очевидцев, драка переросла в избиение, в результате студент получил серьезные травмы. Полиция и прокуратура выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов