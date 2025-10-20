Суд наказал жителя Пензенской области за ложные сообщения о теракте

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор в отношении 25-летнего жителя области по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

Как выяснилось в суде, фигурант несколько раз связывался по телефону с дежурной частью УФСБ России по Пензенской области и утверждал, что в зданиях управления и в одном из торгово-развлекательных комплексов Пензы якобы заложены взрывные устройства. Специалисты выезжали по адресам, факты минирования не подтвердились.

По решению суда фигурант получил три года условно с испытательным сроком 36 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов