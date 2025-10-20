Ярославская область оказалась в лидерах по росту потребления алкоголя

Ярославская область оказалась на втором месте по росту потребления алкоголя в России за 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщает «Изнанка» со ссылкой на данные Росстата.

В январе 2025 года потребление составляло 9,71 л чистого спирта на душу населения, в сентябре — 10,23 л. Прирост составил 0,52 л. На первом месте по этому показателю оказалась Чувашия — прирост 0,65 л (с 8,71 л до 9,36 л).

При этом в абсолютных показателях Ярославская область не входит в топ-15 потребления алкоголя. На первом месте оказалась Кировская область со средним потреблением за 9 месяцев 12,58 л.

В среднем по России потребление алкоголя упало с 8,39 л в январе до 7,84 л в сентябре на душу населения.

Антон Голицын