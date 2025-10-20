Суд приговорил топ-менеджера филиала РЖД к 12,5 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Дениса Андреева к 12 годам и шести месяцам колонии по делу о коррупции. Еще трех фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от 8,5 до 12,5 лет.

Как передает ТАСС, суд признал Дениса Андреева виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Ему также назначили штраф в размере 73 млн руб. Подсудимого, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание Денис Андреев будет в колонии строгого режима.

12,5 года колонии общего режима и штраф в 73 млн руб. также назначили замдиректору по экономике и финансам управления филиала РЖД Денису Стрельцову. Заместителям начальника центральной дирекции закупок и снабжения Олегу Кириллову и Алексею Савченко назначили по 8,5 года колонии строгого режима и штрафы в 36 млн руб.

По версии следствия, Денис Андреев пытался получить «откат» в размере 7% с контракта на 105 млн руб. между РЖД и компанией «Союзмоторс».