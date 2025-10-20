Обвиняемые в сотрудничестве с разведкой Украины получили 14 и 15 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд 20 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Капралова и Геннадия Блинова. Они были признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена путем оказания материально-технической и финансовой помощи представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено Генпрокуратурой.

Военный суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, а Блинова — к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденным также ограничена свобода на один год после освобождения, также они оштрафованы на 200 тыс. рублей каждый.

В ходе разбирательства было установлено, что Блинов и Капралов, действуя под контролем куратора из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ), совершали сделки с цифровыми валютами и иные финансовые операции в интересах украинских спецслужб. Так, в августе—сентябре 2023 года Капралов передал $676 тыс. человеку, «не осведомленному о преступных намерениях», для «насыщения ресурсной базы пособников» ВСУ, действующих на территории России.

Кроме того, выполняя задание представителей ГУР МОУ, Блинов и Капралов в марте и июле 2023 года приобрели партии SIM-карт, которые активировали и, согласно инструкциям, переправили на Украину. «Симки» впоследствии были использованы ВСУ в беспилотниках, которые в том числе атаковали 19 августа 2023 года авиабазу «Сольцы-2» в Новгородской области, а также 21 и 23 августа того же года использовались в налетах на военный аэродром Шайковка в Калужской области.

Николай Сергеев