Группа ФИНГО приняла участие в Российской энергетической неделе

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в газоочистке, приняла участие в Российской энергетической неделе, которая является главным событием в сфере энергетики и ключевой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Мероприятие прошло на минувшей неделе в Гостином дворе в Москве.

«Энергетика — это та отрасль, где активно используется газоочистное оборудование, и большинство предприятий использует у себя в качестве газоочистных установок электрофильтры. Однако при ужесточении требований к выбросам, увеличение их габаритов не всегда помогает — здесь нужны именно конструктивные улучшения. Мы провели масштабное патентное исследование, изучив более 4,5 тыс. патентов в разных странах и пришли к выводу о том, что наибольшим эффектом обладает жесткая конструкция коронирующих электродов. В отличие от рамной конструкции она упрощает центровку электродов в поле, уменьшает количество операций на монтаже и обеспечивает повышение плотности тока в поле, что напрямую влияет на эффективность очистки»,— рассказывает о передовых решениях Сергей Усачев, заместитель генерального директора по техническому развитию Группы ФИНГО.

Группа ФИНГО представила свои разработки в рамках экспозиции Сколково — единого пространства для развития технологий. Стенд компании посетил Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и его заместитель Эдуард Шереметцев. Группа ФИНГО получила Диплом за активное участие в Выставке оборудования и технологий для ТЭК в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025», документ подписал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. В этом году в Форуме приняли участие более 5 000 делегатов из 86 стран, среди которых - главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.

