Аграрии Ставропольского края застраховали почти 900 тысяч гектаров озимых и яровых
В Ставропольском крае аграрии застраховали в 2024 и 2025 годах почти 900 тысяч гектаров озимых и яровых. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За пять лет охват площадей страхованием вырос в четыре раза.
Агрострахование является защитой от погодных рисков. Даже при неблагоприятных случаях у предприятия будут ресурсы для удержания экономики и выполнения всех возложенных обязательств. Сейчас начинается период заключения страховых договоров на следующий сельскохозяйственный сезон.