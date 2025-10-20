Аграрии Ставропольского края застраховали почти 900 тысяч гектаров озимых и яровых

В Ставропольском крае аграрии застраховали в 2024 и 2025 годах почти 900 тысяч гектаров озимых и яровых. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

За пять лет охват площадей страхованием вырос в четыре раза.

Агрострахование является защитой от погодных рисков. Даже при неблагоприятных случаях у предприятия будут ресурсы для удержания экономики и выполнения всех возложенных обязательств. Сейчас начинается период заключения страховых договоров на следующий сельскохозяйственный сезон.

Мария Хоперская