В Уфе экс-инспектору колонии вынесли приговор за превышение полномочий

Калининский районный суд Уфы рассмотрел дело бывшего старшего инспектора колонии-поселения ИК-3 УФСИН России по Башкирии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «а, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Как было установлено в суде, в апреле 2024 года инспектор и заместитель начальника участка (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) избили осужденного, прибывшего в колонию в состоянии опьянения.

Инспектор признал вину.

Суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на два года.

Олег Вахитов