Профицит бюджета Уфы по итогам сентября составил 890 млн рублей

За девять месяцев этого года доходы бюджета Уфы составили 31,01 млрд руб. или 67,4% от годового плана поступлений, следует из отчетности, опубликованной на сайте финансового управления администрации города.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета составили к 1 октября 18,3 млрд руб. (около 74,8% от годового плана)., из которых 7,38 млрд руб. пришлось на НДФЛ (около 70% от плана), 1,09 млрд руб. — на налог на имущество. Поступления за счет упрощенной системы налогооблажения превысили 5,69 млрд руб. (исполнение — около 79,6%).

Благодаря безвозмездным поступлениям из других бюджетов город получил 12,69 млрд руб. при годовом плане 21,5 млрд руб.

Объем расходов с января по сентябрь составил 30,12 млрд. из 48,4 млрд руб. запланированных на год (исполнение — 62,2%).

Таким образом, профицит бюджета Уфы к концу сентября составил около 890,3 млн руб. при запланированном дефиците 2,44 млрд руб.

Идэль Гумеров