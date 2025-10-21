Расчеты с кредиторами ПТБ начнутся 27 октября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 октября начнет расчеты с кредиторами банка ПТБ за счет сформированной конкурсной массы, сообщила пресс-служба госкорпорации. Размер выплат составит около 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 27,5% от суммы установленных требований объемом 5,8 млрд рублей»,— отметили в АСВ.

ПТБ, зарегистрированный в Уфе в декабре 1993 года, как сообщал «Ъ-Уфа», потерял лицензию на проведение банковских операций в апреле этого года. Центробанк принял это решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. В мае АСВ сообщало, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб.

В июле арбитражный суд Башкирии признал банк банкротом.

Олег Вахитов