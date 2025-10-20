В Октябрьском районе Самары жилые дома остались без отопления после неудачного пуска тепла

В Самаре пять жилых домов остались без отопления. Причиной этого стала коммунальная авария. Проблема затронула на улицах Мичурина и Радонежской. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла после включения отопления в доме №72 по улице Мичурина. Из-за порыва на трубах затопило подвал, и за четыре дня уровень воды достиг полуметра. Для устранения затопления воду перекрыли, что привело к отключению тепла в пяти домах.

Жители обратились в управляющую компанию «ГРАС», но УК заявила, что проблема ее не касается. Также были направлены обращения в компании «Т Плюс» и «СКС». Активисты ОНФ призвали контрольные органы вмешаться и разобраться с действиями УК «ГРАС».

Георгий Портнов