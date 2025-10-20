«Разница цен на бензин на сетевых и частных заправках может достигать десятков рублей»
Экономист Александр Степанов о том, как неверно сравнивать цены на разных АЗС
Цены на бензин всех марок растут. Это происходит не только в Саратовской области, но и по всей России. И с этим никто не спорит. Однако данные, которые публикуют некоторые СМИ, некорректны. Они неверно выбирают объекты для сравнения.
Заслуженный экономист Российской Федерации, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов
Фото: предоставлено автором
Стоимость бензина на сетевых и частных заправках сильно отличается. Частные заправки проигрывают. И этому есть объективные причины. Крупные компании, такие как Лукойл и Роснефть, используют собственное сырье. Они получают его по себестоимости. Частники вынуждены покупать бензин у оптовиков по рыночным ценам. Поэтому они не могут держать ту же стоимость, которую предлагают сетевые заправки.
Отсутствие собственной логистики и мелкие партии доставки — это дополнительные факторы. Они влияют на быстрый рост цен на частных АЗС.
Вот и получается, что разница цен на бензин на сетевых и частных заправках может достигать десятков рублей. И в корне неправильно высчитывать среднюю цену на топливо, учитывая стоимость на всех станциях. Куда правильнее будет отдельно показывать среднюю цену на АЗС гигантов-сетевиков и частных заправках, чтобы не вводить никого в заблуждение. Ведь никто не заставляет покупать бензин по более высокой цене, если есть альтернатива купить дешевле.