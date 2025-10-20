Цены на бензин всех марок растут. Это происходит не только в Саратовской области, но и по всей России. И с этим никто не спорит. Однако данные, которые публикуют некоторые СМИ, некорректны. Они неверно выбирают объекты для сравнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный экономист Российской Федерации, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов

Фото: предоставлено автором Заслуженный экономист Российской Федерации, член Общественного совета при региональном Минэкономразвития Александр Степанов

Фото: предоставлено автором

Стоимость бензина на сетевых и частных заправках сильно отличается. Частные заправки проигрывают. И этому есть объективные причины. Крупные компании, такие как Лукойл и Роснефть, используют собственное сырье. Они получают его по себестоимости. Частники вынуждены покупать бензин у оптовиков по рыночным ценам. Поэтому они не могут держать ту же стоимость, которую предлагают сетевые заправки.

Отсутствие собственной логистики и мелкие партии доставки — это дополнительные факторы. Они влияют на быстрый рост цен на частных АЗС.

Вот и получается, что разница цен на бензин на сетевых и частных заправках может достигать десятков рублей. И в корне неправильно высчитывать среднюю цену на топливо, учитывая стоимость на всех станциях. Куда правильнее будет отдельно показывать среднюю цену на АЗС гигантов-сетевиков и частных заправках, чтобы не вводить никого в заблуждение. Ведь никто не заставляет покупать бензин по более высокой цене, если есть альтернатива купить дешевле.