Краевые власти предложили наградить пермского врача-онколога

Краевые власти предложили наградить Почетной грамотой Пермского края заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, врача Пермского краевого онкологического центра Олега Орлова. Соответствующая инициатива внесена на заседание регионального парламента и будет рассмотрена в четверг, 23 октября. Как говорится в пояснительной записке — за значительный вклад в развитие системы здравоохранения Пермского края.

Фото: министерство здравоохранения Пермского края. Олег Орлов

Сегодня же врач-онколог Олег Орлов отмечает 75-летие. Как отметила в своем телеграм-канале министр здравоохранения края Анастасия Крутень, Олег Орлов — «легенда пермской медицины». Являясь заведующим кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии Пермского государственного медицинского университета, он продолжает работу в Пермском краевом онкологическом диспансере ведущим консультантом по всем профилям онкологии. Юбиляр является автором более 180 научных работ, соавтором монографии, восьми патентов на изобретения в области пластической хирургии при раке молочной железы и трех патентов на изобретение по улучшению операционного доступа при вмешательствах на органах брюшной полости.

В феврале 2022 года Олег Алексеевич стал лауреатом премии «Будем жить!» в номинации «Легенда в онкологии», которой награждаются люди, внесшие особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний.