В Самаре на фонд капремонта подали в суд за необновленные памятники архитектуры

Прокуратура обратилась в суд с исками к фонду капремонта Самарской области. Поводом для этого стали несделанные работы на двух памятниках архитектуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что работы не были выполнены в срок. Речь идет о доме купца Дмитриевского на улице Красноармейской и усадьбе фон Древиц-Красникова на пересечении улиц Фрунзе и Толстого. Капитальный ремонт крыш зданий должен был завершиться в 2021–2023 годах, но работы так и не начались.

Ленинский районный суд Самары полностью удовлетворил прокурорские иски. Надзорное ведомство контролирует их исполнение.

Георгий Портнов