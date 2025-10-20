В Самаре на фонд капремонта подали в суд за необновленные памятники архитектуры
Прокуратура обратилась в суд с исками к фонду капремонта Самарской области. Поводом для этого стали несделанные работы на двух памятниках архитектуры. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что работы не были выполнены в срок. Речь идет о доме купца Дмитриевского на улице Красноармейской и усадьбе фон Древиц-Красникова на пересечении улиц Фрунзе и Толстого. Капитальный ремонт крыш зданий должен был завершиться в 2021–2023 годах, но работы так и не начались.
Ленинский районный суд Самары полностью удовлетворил прокурорские иски. Надзорное ведомство контролирует их исполнение.