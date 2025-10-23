Рентген засветился
Новый материал видит сквозь кислоту и радиацию
Ученые разработали новый люминесцентный материал на основе шестиядерного кластерного комплекса молибдена, который демонстрирует интенсивное свечение в видимом диапазоне под воздействием рентгеновских лучей. Материал не разрушается при нагреве, высокой влажности и в агрессивных средах, таких как кислоты и щелочи, благодаря чему может использоваться для преобразования рентгеновского излучения в видимый свет в медицинских томографах и аппаратах для досмотра багажа. Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Inorganic Chemistry Frontiers.
Фото: owen beard / unsplash.com
В медицинских томографах, системах безопасности и досмотра багажа используются материалы-сцинтилляторы, которые испускают свет (люминесцируют) под действием ионизирующего, в том числе рентгеновского, излучения. Большинство таких материалов представляют собой неорганические кристаллы, которые выращивают в высокотемпературных печах или осаждают в виде толстых слоев в сложных установках вакуумного напыления. Хотя неорганические сцинтилляторы испускают очень яркий свет, они часто оказываются хрупкими, поэтому требуют аккуратного обращения при установке в приборы и эксплуатации. Альтернативой им могут служить органические комплексы, однако существующие образцы менее стабильны и быстро теряют свою яркость под действием рентгеновских лучей. Поэтому ученые ищут новые материалы-сцинтилляторы, сочетающие высокую эффективность, устойчивость к действию влаги и химикатов, а также простоту изготовления.
Коллектив ученых из Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (Москва), Института химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского СО РАН (Новосибирск) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) предложил новый люминесцентный материал на основе неорганического кластерного комплекса молибдена. Комплекс, взятый за основу, представляет собой октаэдрический металлокластер молибдена, окруженный иодид- и цианид-лигандами — химическими группами из иода или азота и углерода соответственно. Такие вещества испускают яркий красный свет при облучении ультрафиолетом или рентгеновским излучением, однако теряют это свойство при высокой влажности, что ограничивает их применение.
Группа химиков-синтетиков лаборатории синтеза кластерных соединений и материалов ИНХ СО РАН
Фото: Алексей Тарасов
Авторы усилили свечение молибденсодержащих кластеров и значительно повысили их стабильность за счет связывания их в устойчивое полимерное соединение через окруженные органическими лигандами катионы серебра.
Ученые протестировали свойства исходного и нового соединений при воздействии на них рентгеновских лучей. Оказалось, что взятый за основу кластер испускает крайне слабое свечение, в то время как связывание кластеров через катионные комплексы серебра с органическими лигандами улучшает люминесцентные свойства материала примерно в 100 раз. Эффективность свечения гибридного полимерного соединения оказалась сопоставимой с коммерчески используемыми неорганическими сцинтилляторами.
Более того, связанный в полимерную структуру кластер стал устойчив к кипячению, действию кислот и щелочей, а также длительному облучению мощным рентгеновским излучением, которое быстро выводит из строя большинство известных аналогов.
Чтобы протестировать полученный сцинтиллятор на практике, специалисты факультета наук о материалах МГУ имени М. В. Ломоносова изготовили на его основе тонкие рентгеновские экраны и испытали их на лабораторных источниках рентгеновского излучения и модельных объектах. Это позволило получить рентгеновские изображения рукотворных и природных мелких объектов — гибкой печатной платы и креветки — с разрешением, не уступающим коммерческим аналогам.
Соавторы исследования из лаборатории новых материалов для солнечной энергетики МГУ имени М.В. Ломоносова
Фото: Алексей Тарасов
«Нам удалось синтезировать материал, сочетающий одновременно высокую стабильность и яркое свечение, чего ранее не получалось добиться для соединений на основе ярко люминесцирующих кластерных комплексов молибдена. Это открывает путь к созданию надежных и долговечных датчиков ионизирующего излучения, сцинтилляторов для компьютерных томографов и других систем визуализации, где используются рентгеновские лучи. Важно, что предложенный комплекс можно синтезировать из доступных компонентов и при относительно низких температурах. Применение разработанных нами материалов в составе рентгеновского визуализационного материала — это первый результат нашего сотрудничества с коллегами с факультета наук о материалах МГУ и из ФИАН. Полагаю, этот яркий во всех смыслах слова результат ляжет в основу создания целого ряда высокостабильных люминесцентных материалов, которым найдется применение в российской промышленности»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Константин Брылев, доктор химических наук, профессор РАН, директор ИНХ СО РАН.