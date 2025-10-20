На смену пробиотикам

На смену привычным пробиотикам приходят их более безопасные и стабильные «потомки» — постбиотики. В отличие от живых культур это инактивированные, то есть убитые, микроорганизмы, которые не уступают в эффективности, но лишены главных недостатков своих предшественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Сеченовском университете начали исследования постбиотиков, которые могут оказывать благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, иммунитет и даже нервную систему.

Показать себя в полевых условиях

Многие наслышаны о пользе пробиотиков. Это микроорганизмы, например бактерии или дрожжи, которые приносят пользу организму, если употреблять их в научно обоснованном количестве. Доказано, что они поддерживают микрофлору, налаживают пищеварение, улучшают состояние кожи. Пробиотики есть, например, в кефире, живом йогурте, квашеной капусте, чайном грибе, некоторых видах сыров, их специально добавляют в другие продукты, средства личной гигиены, изготавливают с ними препараты. Чтобы микроорганизм признали пробиотиком, он должен быть безопасным и полезным для здоровья.

Но у пробиотиков есть и недостатки, рассказал профессор кафедры общей гигиены Сеченовского университета и завлабораторией разработки природных средств для укрепления здоровья Государственного университета Нью-Джерси Михаил Чикиндас. Нельзя сказать, что они всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково и стабильно действуют в «полевых» условиях, то есть в той или иной среде. «А самое главное — пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и могут даже вызвать системные инфекции. Поэтому важно консультироваться с врачом перед приемом не только лекарств, но и БАДов»,— сказал ученый.

Многие из проблем, возникающих с пробиотиками, можно решить с помощью постбиотиков — препаратов инактивированных микроорганизмов, содержащих убитые микробы или их составляющие, например фрагменты мембран, либо продукты их жизнедеятельности. А вырабатывать микроорганизмы могут многое. Среди того, что может пригодится человеческому организму, например, экзополисахариды, которые борются с воздействием ядовитых соединений и последствиями приема антибиотиков, короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие выработку иммунных клеток и снижающие воспалительные процессы, ферменты — вещества, ускоряющие химические реакции, и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе витамины и аминокислоты.

Тем самым постбиотики могут укреплять защитный барьер кишечника, поддерживать иммунную систему, оказывать противовоспалительное и даже антибактериальное действие, что, как надеются ученые, позволит снизить необходимость в приеме антибиотиков. Кроме того, некоторые бактерии способны вырабатывать серотонин, дофамин и иные медиаторы, а это значит, что постбиотики могут быть полезны и для нервной системы.

Не заменят, а дополнят

В целом механизм действия того или иного постбиотика схож с тем, как действует пробиотик, от которого он произошел. Ведь и там, и там содержатся одни и те же биологически активные вещества. Но у постбиотиков есть ряд преимуществ. Используя те или иные методы обработки, можно выбирать, какие компоненты оставить активными, чтобы они действовали прицельно. Можно контролировать, какое именно количество вещества попадет в организм. Неживые организмы легче интегрировать в различные продукты, так как им не нужно создавать специальную благоприятную среду. В целом стабильность таких препаратов может выше, а результат действия — более предсказуемым. «Конечно, постбиотики не вытеснят пробиотики с рынка, ведь живые пробиотики могут размножаться внутри организма, а значит, оказывать полезное действие дольше, чем убитые микробы. Но когда такой эффект не требуется, постбиотики могут стать их заменой. И хотя сейчас рынок постбиотиков в десять раз меньше рынка пробиотиков, аналитики указывают, первый растет в десять раз быстрее второго. Так что, уверен, в скором времени существующий рынок товаров для здоровья поменяется»,— пояснил Михаил Чикиндас.

В мире испытывают действие постбиотиков для разных целей. Например, в Италии их используют в комплексной терапии хеликобактера пилори (инфекции, которая поражает желудок), во Франции и Китае — для лечения диареи, в Великобритании — желтухи, а в Японии — для снижения стрессовых реакций у студентов. В одном из исследований жидкость, оставшуюся после размножения лактобактерий, использовали против пищевых патогенов листерии и сальмонеллы — эти бактерии вызывают такие инфекционные заболевания, как листериоз и сальмонеллез. А другая исследовательская группа обрабатывала пробиотическим составом филе рыбы, чтобы дольше сохранять ее свежей. По результатам исследования ученые сделали вывод, что постбиотики можно также использовать в упаковочных материалах в качестве средства для контроля бактерий и увеличения срока годности продуктов.

Но, как и сами пробиотики, их производные тоже необходимо тщательно изучать, чтобы быть уверенными: то или иное производное обладает полезными качествами и безопасно для человека или животного, смотря для кого предназначен постбиотик. А безопасность постбиотического состава не следует автоматически из состава исходного микроорганизма, тем более что для получения постбиотиков можно применять не только пробиотики.

Некоторые препараты уже используют под разными названиями, например под названием пробиотических продуктов ферментации или другими. Но единых норм и требований относительно постбиотиков не существует, как и единого определения. А без этого сложно вести масштабные исследования, создавать новые препараты и проверять их эффективность и безопасность. Поэтому международная группа ученых, среди которых Михаил Чикиндас, директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского университета Олег Митрохин и профессор лаборатории пищевой микробиологии Университета Сан-Паулу (Бразилия) Светослав Тодоров, а также ученые из Китая, Португалии и Новой Зеландии, предложила внести ясность в определение и классификацию. Постбиотиками предложили считать любой безопасный неочищенный препарат, полученный из неживых микроорганизмов, чья польза подтверждена в испытаниях. Если это вещества, которые выделяют те или иные микроорганизмы, их можно обозначить как экзопостбиотики, а если вещества связаны с клетками микробов или остаются внутри инактивированных микроорганизмов — эндопостбиотики. Статья опубликована в научном журнале второго квартиля Beneficial Microbes.

«Наша группа будет проводить собственные исследования, касающиеся постбиотиков. Мы планируем разработать научно-обоснованные подходы к производству постбиотиков. Цели три: повысить безопасность полезных микроорганизмов, особенно для уязвимых групп населения, улучшить их стабильность, ведь постбиотики менее чувствительны к условиям хранения, и точнее прогнозировать результат применения таких препаратов»,— рассказал Олег Митрохин. По его словам, их дальнейшему изучению и производству помогут тесное сотрудничество ученых, индустриальных партнеров и ведомств, отвечающих за нормативную регуляцию таких продуктов для здоровья, как пробиотики и постбиотики.

Взгляд индустрии

Совместные изыскания планируют с индустриальным партнером — фармкомпанией «Сотекс» (группа компаний «Протек»). Сейчас ученые Института имени Эрисмана и сотрудники компании проверяют эффективность некоторых пробиотиков для улучшения пищеварения, поддержания здоровья полости рта, определяют влияние препаратов на иммунный статус и общее самочувствие людей в осенне-зимний период 2025–2026 года. В дальнейшем начнутся совместные исследования постбиотиков.

Как отметили в компании «Сотекс», классификация как пробиотиков (их делят, например, на дентабиотики, иммунобиотики, психобиотики, уробиотики и т.д.), так и постбиотиков позволит точнее определять, какие пробиотические штаммы и продукты подходят людям с теми или иными заболеваниями и потребностями. «Совместные исследования помогут в дальнейшем развитии и совершенствовании пробиотических и постбиотических продуктов, а также в формировании более точных рекомендаций по их применению в зависимости от индивидуальных потребностей и состояния здоровья. Такой подход не только повысит эффективность препаратов, но и углубит понимание их роли в поддержании здоровья человека. Ожидается, что полученные данные также смогут способствовать развитию новых продуктов, адаптированных к специфическим потребностям различных групп населения, что откроет новые горизонты в области профилактической медицины»,— сказал руководитель проекта «Штаммотека Бифистим» компании «Сотекс» Владимир Кирилин.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета