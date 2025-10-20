Под Ярославлем для многодетных построили почти 5 км дорог

В деревне Селифонтово Ярославского округа построены подъездная дорога и внутренние проезды к земельным участкам для многодетных семей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее прокуратура района провела проверку по обращению местной жительницы. Она пожаловалась на транспортную недоступность земельных участков, которые были выделены многодетным семьям.

Прокуратура установила, что законодательство при выделении земли было нарушено, и внесла представление главе округа об устранении нарушений. По итогам были выделены деньги, дороги общей протяженностью 4,7 км были построены.

«В рамках надзорных мероприятий прокурор Ярославского района Алексей Корнилов проконтролировал выполнение работ по строительству дороги и внутренних проездов к земельным участкам с выездом на место»,— сообщили в прокуратуре региона.

