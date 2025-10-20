Пензенская область опустилась в рейтинге по научно-технологическому развитию

Пензенская область оказалась на 28-м месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию по итогам прошлого года. На это указывает инфографика РИА Новости.

Рейтинговый балл Пензенской области в 2024 году — 42,52. Годом ранее регион находился на 27-м месте в рейтинге.

Саратовская область по итогам прошлого года заняла 31-е место, рейтинговый балл — 39,28. В 2023 году регион закрепился на 36-м месте.

Волгоградская область получила 32-е место в рейтинге с баллом 39,05, Астраханская — 66-е с баллом 22,32. В 2023 году Волгоградская область находилась на 33-м месте, Астраханская — так же на 66-м.

Павел Фролов