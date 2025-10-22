Спокойствие, только спокойствие

В Оренбургской области успешно действует система дистанционного мониторинга беременных, разработанная российской компанией «АйПат» (резидент «Сколково»).

Проект, который оренбургские врачи назвали «Мы всегда рядом», стартовал в 2023 году, когда министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова предложила использовать разработанную «АйПатом» платформу Medsenger.AI, предназначенную для дистанционного наблюдения за пациентами, удаленного мониторинга беременных.

Несколько месяцев сотрудники «АйПата» и специалисты городского перинатального центра разрабатывали сценарий такого мониторинга, рассчитанный как на нормальное, так и на осложненное (гипертония, диабет и др.) течение беременности. Затем состоялся пилотный запуск, и три месяца в женских консультациях Оренбурга тестировали систему, дополняя ее необходимыми функциями. За это время проект полностью доказать свою состоятельность. В январе 2024-го он развернулся в полную силу и уже продлен на 2026 год. Сегодня к системе подключены все врачи — акушеры-гинекологи и акушеры Оренбурга. Последние решают рутинные вопросы и тем самым высвобождают время врачей.

Тут надо сразу сказать, что дистанционный мониторинг не исключает очного посещения женской консультации, он введен как дополнение к амбулаторному ведению беременности и позволяет врачам и акушерам постоянно находиться на связи со своими подопечными. Главная цель проекта «Мы всегда рядом» — оперативно решать все вопросы, которые появляются у беременной в промежутках между плановыми очными посещениями врача, и таким образом снимать тревожность, чтобы беременность протекала максимально спокойно.

Для мониторинга врач и беременная могут использовать как мобильное приложение, так и веб-интерфейс на любом компьютере или планшете, подключенном к интернету. Интерфейс системы привычный, «мессенджероподобный», но это специальный медицинский мессенджер, полностью подконтрольный медорганизации, подчеркивает учредитель и научный руководитель ООО «АйПат» Борис Зингерман. Подключение беременных проводит лечащий врач или администратор женской консультации. Как только беременную подключают к системе, она получает активационное сообщение на электронную почту или телефон.

После активации сразу приходит ссылка на мобильное приложение и устанавливается канал взаимодействия, к которому уже подключены врач-гинеколог и акушер. В Оренбурге принято решение подключать к системе мониторинга всех беременных, однако примерно 3% от подключения отказались, а 10% его не активировали.

Возможность в любой момент задать вопрос врачу и оперативно получить на него ответ — лишь одна из составляющих системы. Помимо этого беременная получает напоминания о приеме лекарств и необходимости измерить температуру, давление, вес, уровень глюкозы при диабете, то есть те параметры, которые требуется контролировать по клиническим рекомендациям. При нормальном течении беременности напоминания приходят раз в неделю. При гипертонии — два раза в день. Беременные обычно сами проводят измерения и вносят полученные данные в систему. «Большинство беременных имеют тонометр, но в рамках проекта некоторым выдавали специальный умный тонометр с автоматической передачей данных», — отмечает Зингерман.

Еще одна важная составляющая системы — информационная поддержка: два-три раза в неделю беременной поступает полезная информация по текущей неделе беременности, образу жизни, питанию, активности и др. Эти материалы подготовлены врачами, но отправляются автоматически по графику.

В случае ОРВИ ежедневно до выздоровления будут приходить опросники по симптомам заболевания. Все вносимые пациенткой данные оцениваются системой по установленному алгоритму, в случае отклонений врачу поступает «аларм». Кроме того, беременная сама может заполнить опросник по тревожным симптомам, информация о которых сразу поступит врачу. В определенных критических ситуациях в приложении на красном фоне появляется надпись: «Немедленно вызывайте скорую помощь!». В менее критичных случаях лечащий врач сам решает, что делать: пригласить пациентку на внеочередной прием, провести видеоконсультацию или ограничиться рекомендациями. За время работы система отправила врачам 20 тыс. «алармов», что позволило предотвратить многие проблемные и критические ситуации.

«По завершении мониторинга беременные оценивают удобство и пользу системы,— говорит Борис Зингерман.— И всегда на пять баллов из пяти. Кроме пятерок, мы других оценок уже давно не видели. Это нас даже удивляет».

Елена Туева