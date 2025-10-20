В Совфеде поддержали денонсацию соглашения России и США об утилизации плутония

Комитет Совета федерации по международным делам поддержал закон о денонсации соглашения России и США по утилизации оружейного плутония. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в Совфеде. Закон планируют рассмотреть в верхней палате парламента 22 октября.

Соглашение стороны подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. По нему США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов. Обе стороны признали этот плутоний излишним для военных программ.

31 июля правительство внесло в Госдуму законопроект о выходе из соглашения об утилизации плутония и денонсации связанных с ним протоколов. Одной из причин в пояснительной записке назвали намерение США изменить порядок утилизации без согласия России. В записке отмечается, что действие этих документов уже приостановлено из-за санкций, американского закона о поддержке Украины, расширения НАТО и увеличения военного присутствия США в Восточной Европе.