Самарские власти планируют поддержать нефтегазовый сектор из-за атак на ТЭК

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о новых мерах поддержки для предприятий нефтегазового сектора, пострадавших от атак на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На оперативном совещании он подчеркнул, что правительство региона намерено помочь этим компаниям модернизировать производство с учетом современных стандартов.

«Мы видим системное продолжение нападок на критически значимые объекты инфраструктуры. В этой связи правительство Самарской области приняло решение о поддержке предприятий, которые работают в нефтегазовом секторе с целью их модернизации и обновления, с учетом современных подходов к организации промышленного производства такого типа, и ущерба, который они понесли»,— отметил глава региона.

Губернатор планирует создать совместную комиссию с участием пяти крупнейших компаний отрасли в регионе. Эксперты будут оценивать ущерб от атак на объекты ТЭК и разрабатывать меры для модернизации производства, учитывая экологические стандарты.

Правительство области также проанализирует законодательство в части фискальной политики. Губернатор предложил ввести налоговые льготы для компаний на три года, что позволит им восстановить деятельность и модернизироваться. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что обсуждал эту инициативу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Андрей Сазонов