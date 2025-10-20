Жительница Удмуртии погибла в аварии в Татарстане

Жительница Удмуртии погибла в аварии на трассе М-7 в Татарстане, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Автомобиль Skoda Octavia, движущийся из Москвы в Уфу, под управлением 23-летнего водителя из Башкортостана на высокой скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 17 октября, около 13:30, в Мензелинском районе Татарстана.

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В результате аварии погибли три человека: водитель, 21-летняя девушка из Удмуртии и 28-летний пассажир из Татарстана. Все они скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка из Башкортостана была доставлена в больницу Набережных Челнов.

Анастасия Лопатина