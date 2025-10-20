Ставрополь принял более 153 тысяч туристов с начала 2025 года

С января 2025 года Ставрополь посетили более 153 тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко подчеркнул важность поддержки внутреннего туризма. «В текущих условиях развития внутреннего туризма особенно важно поддерживать профессионалов, работающих в этой сфере»,— заявил он.

По словам господина Ульянченко, в городе открыли регистрацию на конкурс «Мастер индустрии гостеприимства». Его цель — популяризировать туристическую отрасль и карьерные возможности в ней. Лучшие специалисты региона смогут продемонстрировать свой опыт и стать примером для развития сферы.

Валентина Любашенко