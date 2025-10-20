В Росздравнадзоре заявили о росте числа жалоб об обеспечении лекарствами

Замглавы Росздравнадзора Елена Шешко сообщила о росте числа обращений граждан по вопросам обеспечения лекарственными препаратами и медизделиями. По ее данным, которые приводит «Интерфакс», в 2025 году территориальные органы ведомства получили 36 тыс. таких обращений — на 18% больше, чем в прошлом году.

Как пояснила госпожа Шешко на круглом столе в Совфеде, четверть всех жалоб касается оказания медицинской помощи. 63% таких обращений — об отсутствии необходимых препаратов в аптечных организациях, 2% — об отказах в выписке рецептов; более 2% — о задержках в обеспечении лекарствами.

Кроме того, за девять месяцев 2025 года число обращений об отсутствии лекарств выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а жалоб об отказах в выписке льготного рецепта — на 9%.

Полина Мотызлевская