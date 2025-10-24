О времени и о нас

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Нестандартное потребление

В. Радаев, Издательский дом ВШЭ, 2025, 16+

Интересное исследование потребительской активности от первого проректора Высшей школы экономики Вадима Радаева. Определяя жизнь современного россиянина как «лихорадку покупок», он ищет ответ на вопрос, почему мы покупаем ненужное: продукты, услуги, впечатления, цифровой контент. Автор выводит пять форм нестандартного потребления: панический, импульсивный, компульсивный, статусный и этичный — и анализирует каждый из них. На основе результатов большого соцопроса (в нем приняли участие 6 тыс. человек) показываются характерные черты форм потребления, факторы их возникновения и финансовые последствия для потребителей.

Технофеодализм

Я. Варуфакис, перевод — А. Снигиров, Ad Marginem, 2025, 16+

Янис Варуфакис — бывший министр экономики Греции, профессор экономики Афинского университета, публицист с репутацией визионера и бунтаря («Беседы с дочерью об экономике»). В своем новом исследовании он анализирует понятие технофеодализма — нового строя, сформированного под влиянием всепроникающего интернета и цифровых технологий. «Теперь миром правят не банкиры и капиталисты, а цифровые феодалы, такие как Google, Apple, Amazon, взимающие облачную ренту со своих вассалов и пользующиеся неоплачиваемым трудом „крепостных“ интернет-пользователей», — задает контекст издательство в своей рецензии, намекая на «пути освобождения „облачных пролетариев“ от цифровых оков» по итогам прочтения.

Видимая рука: государство и экономическое развитие в Китае

Л. Сяохуань, перевод — И. Чубаров, Издательство Института Гайдара, 2025, 16+

Тираж оригинального издания, в котором, как считается, впервые системно объяснен механизм функционирования экономики КНР, превысил 1,5 млн экземпляров. На конкретных бизнес-кейсах автор показывает, как плановое управление в Китае сочетается с рыночным, как государство привлекает капитал и инвестирует его в развитие, не полагаясь исключительно на «невидимую руку» рыночных сил и влияет при этом на все секторы — от рынка недвижимости до внешней торговли. Издательство адресует книгу всем, кто увлечен современным Китаем и работает с китайскими партнерами в практической плоскости.

Разговоры о равенстве и неравенстве

Н. Л. Елисеев, Издательство Европейского университета в СанктПетербурге, 2025, 16+

В сборнике известного петербургского библиографа и публициста Никиты Елисеева («Предостережение пишущим»), посвященном проблеме равенства в обществе, два раздела: «Разговоры с текстами» и «Разговоры с людьми». В первом, соответственно, философские труды — от Руссо и Бердяева до Шайделя и Пикетти, во втором — беседы автора с учеными и исследователями из сфер антропологии, социологии, экономики, истории, теологии о том, как понимали равенство раньше и как понимаем его мы сегодня.

Почему мужчина должен быть хорошо одет

А. Лоос, перевод — Э. Венгерова, Ad Marginem, 2025, 16+

Адольф Лоос — австрийский и чехословацкий архитектор и теоретик архитектуры, творивший в конце XIX — начале XX века. В коротких эссе он сформулировал свои принципы мужского стиля и моды в целом — от того, каким должны быть белье и шляпы до отношения к покупкам в целом: «Тот, у кого имеется всего один костюм, вовсе не бережлив и не консервативен. Напротив. Он постоянно носит свой костюм, очень быстро снашивает его и таким образом вынуждает портного постоянно изобретать новые модели». Как водится, многие выводы не потеряли актуальности. «Эти короткие тексты стали прообразом сегодняшних исследований повседневной культуры и одним из самых обаятельных памятников того культурного разлома, в котором западный мир оказался на пороге современной эпохи», — рекомендуют в издательстве.

Путь России от Ельцина до Батыя

Д. Травин, Новое литературное обозрение, 2025, 16+

Новая книга специалиста по экономической истории и исторической социологии Дмитрия Травина («Как мы жили в СССР») на вечную тему — о том, в какой степени нынешняя Россия является следствием всего того, что случалось на ее долгом историческом пути. Но при этом для движения по таймлайну автор выбирает непривычный ход — «историю наоборот»: отступая в прошлое шаг за шагом и каждый раз пытаясь проследить, как на каждом этапе развития России «веяния, идущие из прошлого» сталкивались или наоборот сочетались с «веяниями, порожденными новой эпохой».

Татьяна Салахетдинова