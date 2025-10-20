Экс-замглавы Минобрнауки Татарстана стал и. о. директора Института физики КФУ

Новым исполняющим обязанности директора Института физики в Казанском федеральном университете стал бывший первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, сообщает пресс-служба вуза.

Господин Поминов с 2007 года занимал руководящие посты в Минобрнауки Татарстана. С августа 2014 года Андрей Поминов занимал должность первого заместителя министра образования и науки республики. Среди его наград — медаль «За доблестный труд» и знак «Почетный работник общего образования РФ».

На своем посту он сменил Марата Гафурова, руководившего Институтом физики КФУ с октября 2021 года и покинувшего пост в конце августа.

Анна Кайдалова