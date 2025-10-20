Директора музея в Новоселицком оштрафовали за нарушение закупок и срыв ремонта

Прокуратура Новоселицкого района завершила проверку соблюдения законодательства о контрактной системе закупок в государственном учреждении культуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

В центре внимания оказался контракт на капитальный ремонт здания Новоселицкого историко-краеведческого музея им. М.С. Мамонтова, подписанный между музеем и коммерческой организацией на сумму свыше 19 миллионов рублей. Срок завершения работ по национальному проекту «Семья» был установлен на 1 сентября 2025 года. Однако при выезде на объект в сентябре сотрудники прокуратуры обнаружили, что монтаж водосточной системы остался незаконченным. Исполняющая обязанности директора музея не организовала необходимый контроль и допустила приемку недоделанных работ, что нарушает статью 7.30.2 КоАП РФ — нарушения правил исполнения и приема госзакупок.

По решению прокуратуры виновное лицо оштрафовали на 99 042 рубля. Кроме того, прокурор направил представление главе муниципалитета с требованием исправить выявленные нарушения. После прокурорского вмешательства работы по капитальному ремонту музея завершили в полном объеме. Источником информации выступает официальный пресс-релиз прокуратуры Новоселицкого района, опубликованный в октябре 2025 года.

Станислав Маслаков