«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие технологии использует Росгидромет для составления прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Повышение уровня моря, аномальные осадки — Росгидромет дает прогнозы, которые способны предотвратить опасные метеоявления. В древности люди основывались на наблюдениях за природой: поведением животных, птиц, положением звезд, цветом неба и формой облаков. В XXI веке данные для прогноза собираются с помощью наземных метеостанций, радаров, метеозондов, а также спутников. Каждый вид информации играет определенную роль, дополняя или корректируя друг друга.

Ученые анализируют собранную информацию и создают полноценную картину происходящего в атмосфере. Благодаря технологиям сегодня уровень оправдываемости выше 96%. За последние 20 лет она выросла на 8 процентных пунктов. Росгидромет постоянно разрабатывает новые информационные платформы, которые обеспечивают доступ россиян к актуальной и точной информации. Одна из таких инициатив — сервис «Метеопредупреждения». Он призван сообщать о штормах, сильном ветре, грозах, граде. А применение современных мезомасштабных моделей атмосферной циркуляции позволило существенно повысить качество общих прогнозов погоды и прогнозов опасных явлений.

Вместе с тем сложными задачами пока остаются расширенный прогноз погоды сроком до 10 дней и до месяца, а также долгосрочный прогноз сроком от месяца до двух лет. Причем не только для российских метеорологов, но и всего мирового научного сообщества. В России уровень оправдываемости прогнозов составляет 75% и соответствует показателям ведущих гидрометеослужб.